اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة أول وزير فى حكومة باراجواى بفيروس كورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:10 ص
إصابة أول وزير فى حكومة باراجواى بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الصحة فى باراغواي، خوليو ماسولين، أن وزير الداخلية فى حكومة البلاد، إوكليديس أسيفيدو، أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال ماسوليني، فى تصريح صحفي، الثلاثاء: "تم تأكيد إصابته بعدوى COVID-19. تقدر الحالة الصحية لأسيفيدو كمستقرة، ونحن على يقين بأنه سيتعافى".

ونقل أسيفيدو، البالغ 70 عاما من عمره، إلى مستشفى شرطة العاصمة أسونسيون بعد تشخيص إصابته بمرض تنفسي، حيث خضع لفحص خاص بفيروس كورونا أعطى نتائج إيجابية.

وأصبح وزير الداخلية بالتالى أول عضو فى حكومة باراغواى تم تسجيل إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وحتى الثلاثاء سجلت فى باراغواي، منذ 7 مارس الماضي، حينما تم رصد الحالة الأولى، أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 219 وفاة.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة