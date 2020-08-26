إصابة أول وزير فى حكومة باراجواى بفيروس كورونا

أ.ش.أ

أعلن وزير الصحة فى باراغواي، خوليو ماسولين، أن وزير الداخلية فى حكومة البلاد، إوكليديس أسيفيدو، أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال ماسوليني، فى تصريح صحفي، الثلاثاء: "تم تأكيد إصابته بعدوى COVID-19. تقدر الحالة الصحية لأسيفيدو كمستقرة، ونحن على يقين بأنه سيتعافى".

ونقل أسيفيدو، البالغ 70 عاما من عمره، إلى مستشفى شرطة العاصمة أسونسيون بعد تشخيص إصابته بمرض تنفسي، حيث خضع لفحص خاص بفيروس كورونا أعطى نتائج إيجابية.

وأصبح وزير الداخلية بالتالى أول عضو فى حكومة باراغواى تم تسجيل إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وحتى الثلاثاء سجلت فى باراغواي، منذ 7 مارس الماضي، حينما تم رصد الحالة الأولى، أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 219 وفاة.