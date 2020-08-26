إزالة البناء المخالف على أراضى الدولة و650 حالة إشغالات إشغالات ببنى سويف

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية ، لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات ، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن ، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون .
وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ، برئاسة المهندس محمود شاهين بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، تحت إشراف عبد اللطيف محمود نائب رئيس المدينة ، وفى حضور اللواء شريف الديان مساعد مدير الأمن ، والعميد محمود مهنى مأمور مركز الفشن ،والمقدم محمد بكرى رئيس شرطة المرافق ،والأستاذ على إسماعيل رئيس قسم الإشغالات ومسؤولى النظافة والبيئة والكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية .
وأسفرت الحملة عن إزالة ستمائة وخمسين حالة إشغال مخالفة بشوارع المدينة ، شملت: إعلانات ولافتات وتاندات وكراسى واستاندات وصبات خراسانية وبروز، علاوة على إزالة عدد من الأكشاك المخالفة ، فيما تم تحرير ثمانية محاضر بيئة وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية،وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية ،وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
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