اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:58 م
خالد صلاح
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إزالة البناء المخالف على أراضى الدولة و650 حالة إشغالات إشغالات ببنى سويف

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:40 م
إزالة البناء المخالف على أراضى الدولة و650 حالة إشغالات إشغالات ببنى سويف إزالة الاشغالات والتعديات ببنى سويف
بنى سويف - فريق المحافظات

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وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية ، لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات ، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن ، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون .

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ، برئاسة المهندس محمود شاهين بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، تحت إشراف عبد اللطيف محمود نائب رئيس المدينة ، وفى حضور اللواء شريف الديان مساعد مدير الأمن ، والعميد محمود مهنى مأمور مركز الفشن ،والمقدم محمد بكرى رئيس شرطة المرافق ،والأستاذ على إسماعيل رئيس قسم الإشغالات ومسؤولى النظافة والبيئة والكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية .

وأسفرت الحملة عن إزالة ستمائة وخمسين حالة إشغال مخالفة بشوارع المدينة ، شملت: إعلانات ولافتات وتاندات وكراسى واستاندات وصبات خراسانية وبروز، علاوة على إزالة عدد من الأكشاك المخالفة ، فيما تم تحرير ثمانية محاضر بيئة وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية،وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية ،وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

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إزالة الاشغالات والتعديات ببنى سويف

 

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إزالة الاشغالات والتعديات ببنى سويف

 

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إزالة الاشغالات والتعديات ببنى سويف

 

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إزالة الاشغالات والتعديات ببنى سويف

 

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إزالة الاشغالات والتعديات ببنى سويف

 

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إزالة الاشغالات والتعديات ببنى سويف

 

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إزالة الاشغالات والتعديات ببنى سويف

 


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