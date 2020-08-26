إحالة عاطل للجنايات بحوزته كيلو حشيش قبل ترويجه فى المرج

أمرت نيابة المرج بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا أكد معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بقيام (عاطل–مقيم بدائرة القسم) بالاتجار فى المواد المخدرة، ويتخذ من المنطقة سكنه بدائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫200 كيلو جرام– طبنجة صوت - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والطبنجة الصوت بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.