اليوم السابع
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إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة بتهمة التخصص فى سرقة التكاتك بعين شمس

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:48 م
إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة بتهمة التخصص فى سرقة التكاتك بعين شمس توك توك - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمس، بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنح لمحاكمتهما بتهمة تكوين تشكليل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، أثناء سيرهم بتوك توك مسروق بأحد شوارع عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم احمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادة ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما مركبة "توك توك " وسيرهما عكس الاتجاه.

بمناقشتهما عن مصدر المركبة المضبوطة بحوزتهما أقرا بسرقتها من دائرة قسم شرطة المطرية بأسلوب "توصيل الأسلاك" "مبلغ بسرقتها"، كما أضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وإعترفا بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط المركبة الثانية المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المركبتين واتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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