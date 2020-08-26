أيلون ميوسك أغنى رابع شخص فى العالم.. و104 مليارات دولار تفصله عن جيف بيزوس

كتبت: نهال أبو السعود

وفقًا لشبكة CNN الأمريكية تحقق شركة تيسلا للسيارات الكهربائية أكثر المشاريع نشاطًًا وظهورًا كما أن أداءها الآن هو الأفضل من أي وقت مضى على الرغم من الكثير من الخلافات المتعلقة بالسيارات الذاتية القيادة والتجمع المزعوم لشركات صناعة السيارات التقليدية في سوق السيارات الكهربائية.

أغلق سهم تيسلا في كاليفورنيا عند 1835.64 دولارًا مما عزز ثروة مؤسسها والرئيس التنفيذي أيلون ميوسك الافتراضية بما لا يقل عن 7.78 مليار دولار بالإضافة لكونه أهم مساهم فيها بنسبة 20.8 %، وهو ما يعادل 38.7 مليون سهم.

أحد النقاط الرئيسية التي يجب تحقيقها هو أن أسهم تيسلا التي بلغت قيمتها 372 مليار دولار عند إغلاق يوم الاثنين يجب أن تحافظ على متوسط ​​قيمة سوقية بقيمة 200 مليار دولار، وحتى لو فقدت الأسهم ما يقرب من نصف قيمتها الحالية خلال الشهر التالي ، فسيظل لديها متوسط ​​ستة أشهر يبلغ 200 مليار دولار أو أكثر.

في الوقت الحالي، تقدر ثروة ميوسك بحوالي 84 مليار دولار أقل بحوالي 15 مليار دولار عن الرئيس التنفيذي لفيس بوك مارك زوكربيرج الذي لا يتجاوز المليار دولار، ومع ذلك فإن أرباحه الثابتة لعام 2020 - 62.8 مليار دولار في ظل عام مضطرب خاصة بالنسبة لصناعة السيارات ساعدته على القفز إلى المركز الرابع في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات متجاوزًا برنارد أرنو من لويس فويتون الذي خسر 20.7 مليار دولار خلال هذا العام.

على الرغم من الرقم 84 مليار دولار يعادل الناتج المحلى لدولتين إلا أنه لا يزال أمام أيلون ميوسك طريق طويل ليقطعه إذا كان يخطط للوصول إلى المركز الأول مكان جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لأمازون.

تقدر ثروة بيزوس الصافية بـ 188 مليار دولار، أي أكثر من ضعف ميوسك كما يقود الرئيس التنفيذي لشركة أمازون أرباح Musk في عام 2020 بمبلغ 80 مليار دولار مقارنة بـ 62.8 مليار دولار من أيلون.