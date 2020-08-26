 

وأوضح، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن قيود الدخول لن يتم تطبيقها على الأجانب الأعضاء في بعثات إنسانية ودولية.
يذكر أن أوكرانيا سجلت حتى الآن 110 آلاف و85 إصابة بفيروس كورونا، وتوفي ألفين و354 شخصًا إثر إصابتهم بالفيروس، في حين تماثل 53 ألفًا و454 شخصًا للشفاء.