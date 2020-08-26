كييف (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الأربعاء، أن البلاد ستغلق حدودها أمام الأجانب حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، إلا أنه سيُسمح لفئات معينة من الأجانب بالدخول، وقال شميهال، خلال اجتماع حكومي عقده اليوم، إن الحكومة ستنظر في إغلاق الحدود أمام المواطنين الأجانب حتى نهاية سبتمبر باستثناء الأجانب الذين لديهم تصاريح إقامة في أوكرانيا.