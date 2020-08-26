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أوقاف أسوان: فتح المساجد المعين بها أئمة وخطباء فقط

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:28 م
أوقاف أسوان: فتح المساجد المعين بها أئمة وخطباء فقط الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه سيسمح فقط بفتح المساجد المعين بها أئمة لصلاة الجمعة، أو المساجد المعين بها خطباء بنظام المكافأة طبقا لتعليمات الوزارة، مضيفاً أنه طبقا لتعليمات وزارة الأوقاف، بفتح المساجد لصلاة الجمعة القادمة، تم تنفيذ حملة واسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى المدن والمراكز والمسموح فيها أداء صلاة الجمعة.

وأشار الدكتور عزت، إلى أن مديرية الأوقاف بالمحافظة، تابعت تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تم تنفيذها فى المساجد التى تقرر فتحها منها وضع علامات التباعد الإجتماعى المطلوبة، وأيضا التأكيد على غلق دورات المياه، مع التشديد على الأئمة  بضرورة الالتزام بخطبة الجمعة بعنوان "الأمل حياة"، وكذلك الالتزام بالوقت وهو عشر دقائق فقط . 

وطالب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، رواد المساجد بضرورة مراعاة الضوابط لعودة صلاة الجمعة، وخاصة مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، كما انه سيتم فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

وكانت وزارة الأوقاف أكدت على استمرار الحملة الواسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية، استعدادا لصلاة الجمعة المقبلة، ونشرت الوزارة صورًا مستحدثة لعمليات تعقيم ونظافة المساجد على مستوى الجمهورية.

وشددت وزارة الأوقاف على مراعاة الواقع والحال، فالأصل فى صلاة الجمعة هو الوجوب، لكن فى وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى فى بيوتهم فلا حرج عليهم ، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة فى بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا ، أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه ، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا فى التزاحم فلا حرج عليه .

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة فى تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة ، وتؤكد الوزارة أن من يتجاوز قد يكون سببا فى غلق المسجد الذى يتجاوز فى شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها فى غلق أى مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء فى صلاة الجمعة أم فى غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .

كما أكدت وزارة الأوقاف على استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التى سبق وضعها لا تغطى كامل مساحة المسجد ، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد ، مؤكدة على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم فى الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.

 


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