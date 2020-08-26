اليوم السابع
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أهالى منطقة الطيار بالمحلة يشكون طفح مياه الصرف الصحى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:00 ص
أهالى منطقة الطيار بالمحلة يشكون طفح مياه الصرف الصحى مياه صرف الصحى
الغربية مصطفى عادل

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اشتكى سكان شارع الطيار التابع لحي ثان المحلة بمحافظة الغربية، من طفح مياه الصرف الصحي بالشارع لعدة أيام ودخولها لمداخل العمارات الأمر الذي ينذر بإنهيار المنازل وانتشار الأمراض، واشتكي سكان الشارع من طفح المجارى منذ عدة أيام وانسداد خطوط الصرف الصحي وطفح المياه فى مداخل العمارات.

وكشف سكان الشارع أن المياه تسببت فى إعاقة حركة المرور بالشارع وصعوبة تحرك أى شخص على قدميه واضطرارهم للسير في المياه الملوثة للدخول والخروج من المنازل.

وأوضح الاهالي أنهم تقدموا بشكاوى لحي ثان المحلة ومجلس المدينة للتدخل لحل الأزمة وسرعة تسليك خطوط الصرف الصحي ولكن دون جدوى، مطالبين بسرعه التدخل لإنقاذهم من كارثة انهيار المنازل بسبب تسرب المياه أسفل المنازل.

مياه الصرف الصحى (1)
 
مياه الصرف الصحى (2)
 
مياه الصرف الصحى (3)
 
مياه الصرف الصحى (4)

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