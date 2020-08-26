اليوم السابع
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خالد صلاح
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أمن سوهاج ينفذ 14 قرار إزالة تعد على الأراضى الزراعية ومنافع النيل

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:34 ص
أمن سوهاج ينفذ 14 قرار إزالة تعد على الأراضى الزراعية ومنافع النيل صورة أرشيفية _ مبانى مخالفة
سوهاج _ محمود مقبول

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نفذت مديرية أمن سوهاج، حملة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، وخطة العمل بالمديرية، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن، بالإزالة الفورية لتلك التعديات، والتي تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم طبقا للقانون ومن خلال الخطة الموضوعة بالتنسيق مع محافظة سوهاج والوحدات المحلية المختلفة.
 
وأسفرت جهود الحملة والتى ترأسها اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب و مساعدى المدير ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن تنفيذ "14 " قرارا  بينها " 10" قرارات تعد علي منافع النيل و"2" قرار تعدٍ علي الأراضي الزراعية  و"2" قرار تعدٍ علي منافع الري  بإجمالي قيراط ، " 1361" مترا وجاري استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة.
 
 جاءت الحملة طبقا لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 6641 إزالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – الحالات التى لن تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه – من تقدم بطلبات تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات والحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها ومن سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينة والحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابل للتقنين بسبب وجود مخالفات سابقة.
 

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