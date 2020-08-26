اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 5 قضايا بقيمة 300 ألف جنيه

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:57 ص
أمن المنافذ يضبط 5 قضايا بقيمة 300 ألف جنيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها )بضائع أجنبية الصنع – سجائر – قطع غيار دراجات نارية) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (300 ألف جنيه، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (35) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2879) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (203) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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