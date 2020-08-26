أمن الغربية ينقذ حصانا هزيلا من الموت بإحدى ترع طنطا.. اعرف القصة

الغربية - مصطفى عادل

أنقذت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الغربية حصانا هزيلا من الموت بعدما قرر صاحبه التخلص منه بالقائه بمياه ترعة القاصد بطنطا. كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى بلاغا من المواطنين بقيام أشخاص بالقاء حصان بنهر ترعه القاصد دائره قسم ثان طنطا.

وكلف مدير أمن الغربية العميد وسام ملاك مدير اداره الحمايه المدنيه بتوجيه طاقم الإنقاذ النهري لانتشال الدابه وتم توجيه النقيب محمد عزت بطاقم الإنقاذ النهري وتم انتشال الحصان والذي تبين قيام أصحابه بالقائه بنهر ترعه القاصد للتخلص منه لاصابته بأمراض جلديه وقرح متفرقة وهزلان في جسمه، وذلك بأن ينفق غرقا في مياه الترعه، وتم إنقاذ بمعرفه قوات الإنقاذ النهري بالحمايه المدنيه، واتخاذ الإجراءات مع الجهات المختصه والتنسيق مع مديرية الطب البيطري لعلاج الحصان.