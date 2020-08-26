أملاك محافظة أسوان تعاين أراضى التقنين بقرية فارس بكوم أمبو.. صور

أسوان- صلاح المسن

عاينت لجنة من إدارة أملاك محافظة أسوان وإدارة أملاك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو أراضى التقنين بقرية فارس بكوم امبو، حيث رافق اللجنة أحمد تاج الدين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو، تحت إشراف اللواء المهندس وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو.

وقامت اللجنة المشكلة من أملاك المحافظة وأملاك مدينة كوم امبو بالوقوف على آخر أعمال مزرعة بقرية فارس واطلعت اللجنة على الأعمال التى تمت بالمشروع وذلك تمهيدا لتقنين المشروع.

من ناحية أخرى كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شدد على تنفيذ التوجيهات الخاصة بإستمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية من خلال التنسيق مع مديرية أمن أسوان.

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة 1216 حالة تعد منها 637 حالة تعد قام المتعدون بتنفيذها منذ بداية الحظر التى أعلنتها الحكومة فى 25 مارس الماضى، وبالتوازى تم إزالة 409 حالات تعد تم رصدها قبل فترة الحظر.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن الموجة الـ 16 شهدت بدءاً من 8 يوليو الماضى وحتى الآن أزالت 170 حالة على أراضى بناء بمساحة 135 ألف و962 م2، بجانب إزالة 70 حالة تعد على أراضى زراعية بمساحة تصل لنحو 4,5 فدان، لافتاً إلى أنه فى هذا السياق تم اليوم تنفيذ 25 قرار إزالة بإجمالى مساحة 13 ألف و 500 متر مربع بمناطق خلف المسلة الناقصة وشرق عمارات التجاريين داخل نطاق مركز ومدينة أسوان.

وأشار أشرف عطية إلى أن الحملة شهدت مشاركة واسعة للعاملين بالوحدة المحلية، بجانب التشكيلات الأمنية والأجهزة الشرطية المعاونة تحت قيادة اللواء أشرف إدريس مساعد مدير الأمن، مؤكداً أنه بالتوازى سيتم اتخاذ الإجراءات الحازمة حيال المتعدين مع القيام بتحويلهم إلى النيابة العسكرية من أجل الحفاظ على كل شبر من أى تعد.



أملاك المحافظه تعاين أراضي التقنين بقرية فارس بكوم امبو