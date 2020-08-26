ألمانيا تمدد قرار دعم الشركات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية

كتبت ـ هناء أبو العز

وافقت أحزاب الائتلاف الألمانى على تمديد الإجراءات المتبعة لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، وذلك لتجنب إفلاس الشركات بعد الإغلاق الكبير لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا، وقالت أنجريت كرامب كاربنباور زعيمة الحزب الديمقراطى المسيحى: إن أحزاب الائتلاف الحاكم فى ألمانيا اتفقت أمس الثلاثاء، على تمديد إجراءات لكبح التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وتوصل المحافظون الذين تنتمى إليهم المستشارة أنجيلا ميركل، وشركاؤهم فى الائتلاف الديمقراطيون الاشتراكيون أيضا إلى اتفاق لتمديد مساعدات مؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفقًا لموقع عرب أوروبا.

من جانبه، أكد وزير المالية الألمانى أولاف شولتز، أن حزبه الاشتراكى الديمقراطى وحزب المستشارة أنجيلا ميركل توصلا إلى اتفاق تسوية قبل اجتماع الائتلاف.

وكانت الحكومة الألمانية فى مارس، منحت الشركات التى تجد نفسها فى مأزق مالى بسبب الوباء مهلة من خلال السماح لهم بتأجيل تقديم طلبات الإفلاس حتى نهاية سبتمبر المقبل.

يذكر أن وزيرة العدل الألمانية "كريستين لامبرخت" وهى عضو فى الحزب الاشتراكى الديمقراطي اقترحت تمديد وقف الإفلاس حتى نهاية مارس2021، لكن خطتها أثارات انتقادات بين صفوف المشرعين في حزب “ميركل “الذين أكدوا أن الإعفاء يجب أن ينتهي بحلول نهاية هذا العام.