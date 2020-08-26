أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-8-2020

كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 26-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.33 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24



بنحو 231.33 ريال بما يعادل 61.68 $

سعر الذهب عيار 22



بنحو 212.05 ريال بما يعادل 56.54 $

سعر الذهب عيار 21



بنحو 202.42 ريال بما يعادل 53.97 $

سعر الذهب عيار 18



بنحو 173.50 ريال بما يعادل 46.26 $

سعر الذهب عيار 14



بنحو 134.94 ريال بما يعادل 35.98 $

سعر الذهب عيار 12



بنحو 115.66 ريال بما يعادل 30.84 $

سعر أوقية الذهب



بنحو 7,194 ريال بما يعادل 1,918 $

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,619 ريال بما يعادل 431.74 $

سعر كيلو الذهب



بنحو 231,326 ريال بما يعادل 61,675 $

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول؛ لاستقاء ملامح السياسات النقدية للاقتصاد الأكبر عالميًا خلال الفترة المقبلة، وعلى صعيد التداولات، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1918.77 دولار، بينما استقر سعر العقود الآجلة عند مستوى 1925.30 دولار .

وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية - بنسبة 0.2% مع توجه أنظار المستثمرين إلى الكلمة المقرر أن يلقيها جيروم باول غدًا الخميس، لمعرفة المزيد حول صحة الاقتصاد الأمريكي بعد الأضرار التي تسببت بها جائحة كورونا وتوجهات البنك المركزي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.