اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-8-2020

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:55 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-8-2020 ذهب
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقرت أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 26-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.33 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  231.33 ريال  بما يعادل  61.68 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  212.05 ريال  بما يعادل  56.54 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 202.42 ريال  بما يعادل  53.97 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  173.50 ريال  بما يعادل  46.26 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  134.94 ريال  بما يعادل  35.98 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  115.66 ريال   بما يعادل  30.84 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,194  ريال   بما يعادل  1,918 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,619 ريال   بما يعادل   431.74 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 231,326 ريال  بما يعادل 61,675 $

 

 

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول؛ لاستقاء ملامح السياسات النقدية للاقتصاد الأكبر عالميًا خلال الفترة المقبلة، وعلى صعيد التداولات، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1918.77 دولار، بينما استقر سعر العقود الآجلة عند مستوى 1925.30 دولار .

 

وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية - بنسبة 0.2% مع توجه أنظار المستثمرين إلى الكلمة المقرر أن يلقيها جيروم باول غدًا الخميس، لمعرفة المزيد حول صحة الاقتصاد الأمريكي بعد الأضرار التي تسببت بها جائحة كورونا وتوجهات البنك المركزي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.


الذهب

اسعار الذهب

السعودية

سعر الذهب اليوم

اليوم السابع بلس

عيار 18

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة