أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 840 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

تراجع سعر الذهب للمرة الثانية اليوم الأربعاء، وذلك على خلفية استمرار هبوط السعر العالمى للأوقية مسجلة 1907 دولارا، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر، حيث هبط عيار 21 وهو العيار الرئيسى في سوق الصاغة إلى 840 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عقب هبوطها:



عيار 18 يسجل 720 جنيها للجرام.



عيار 21 يسجل 840 جنيها للجرام.



عيار 24 يسجل 960 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 6720 جنيها.



أوقية الذهب 1907 دولارا.

وبهذا الانخفاض يصبح اجمالى تراجع سعر الذهب في مصر حتي الآن 6 جنيهات، إذ كانت الأسعار مسجلة 846 جنيها صباحا، والآن السعر هبط إلى 840 جنيها، مع توقعات بهبوط آخر للأسعار في مصر، حال استمرار تراجع أوقية الذهب.

وقال بيتر كازيمير عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء إن اقتصاد منطقة اليورو ينمو وفقا للمسار الذي توقعه البنك المركزي الأوروبي في يونيو ومن ثم لا يزال أمام واضعي السياسات وقت لانتظار المزيد من البيانات المفصلة.

وتابع، "في البداية بدا أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى أسرع من المتوقع من الركود الناجم عن الجائحة ولكن البيانات الأحدث والتي من بينها قراءة ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات ألمحت لثبات وتيرة التعافي وأن الكتلة قد لا تحقق التوقعات للربع الثالث.

وقال كازيمير محافظ بنك سلوفاكيا المركزي لرويترز على هامش مؤتمر صحفي ”يبدو أننا نسير وفق التصور الأساسي، لدينا وقت لانتظار بيانات مفصلة موضع ثقة“.

وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.3 % في الربع الثالث ومن المتوقع أن يحدث الرقم في اجتماعه في العاشر من سبتمبر.