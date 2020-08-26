أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. 1.5 جنيها للبطاطس والطماطم

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 26-8-2020 استقرارا وفقا للأسعار المعلنة في سوق العبور للجملة حيث سجلت الطماطم 1.5-3 جنيهات، والبطاطس1.5-2.5 جنيه، وتراوحت اسعار الكوسة بين 3-5 جنيهات، وأسعار الخيار البلدى بين 3-5 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 3-5.5 جنيها للكيلو.

واستقر سعر البامية 12 جنيها، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، كما يتراوح سعر الثوم بين 20-30جنيها، مضيفا أن أسعار الفاصوليا سجلت 12-15جنيها، كما استقرت اسعار الباذنجان الرومي والبادي ليسجلا 50-1.5 جنيها للكيلو كما سجل البصل 2.75-4 جنيهات للكيلو.

والجدير بالذكر أن شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تواصل طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرار على مدار الأيام الماضية.

‎وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

‎-الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 7.5 جنيه للكيلو والجزر 8 جنيهات والخيار 7.5 جنيه.

‎-الباذنجان الرومى بـ 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 3 جنيهات والليمون 6 جنيهات.

‎-الباميا الخضراء بـ 20 جنيها.

‎‏‎-التفاح البلدى 17.5 جنيه.

‎‏‎-تفاح امريكى بـ 35 جنيها.

‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ9 جنيهات.

‎‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه.

‎‏‎-الموز المستورد بـ28 جنيها.

‎‏‎-العنب بـ15 جنيها.