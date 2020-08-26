أرملة تناشد محافظ الشرقية والتضامن إعادة بناء منزلها لحماية أسرتها من الشتاء القادم

الشرقية - إيمان مهنى

"بعد وفاة زوجى ساعدنى أهل الخير وأقمت البيت بالطوب الأبيض بدل الطين، وتوقفت علي ذلك منذ 18 عاما، وكل حلمي بناءه وتعريشة بسقف يحمي من الأمطار"، بهذه الكلمات ناشدة أرملة من محافظة الشرقية، تعيش فى منزل غير مكتمل، بعد أن عجزت عن تأسيسة بسبب ظروفها المادية، أهل الخير والمحافظة لمساعدتها.

وقالت أميمة عبدالرحيم من قرية الروازقية مركز أولاد صقر، أنها كانت تعيش في منزل بالطين وزوجها مريض ولديها ثلاث بنات ولد، و توفي الزوج وهي في عز شبابها، تكرست حياتها للعمل باليومية فى الزراعة لتربيتهم، وساعدها أهل الخير واشقاءها في تأسيس بالطوب الأبيض وتعريشة خفيفة للغرف والحمام فقط، منذ 18 عاما .

وأضافت لـ "اليوم السابع"، أنها منذ 18 عاما مضت والمنزل على حالة لم تستطيع استكماله، بسبب الظروف المادية، و تربية وتزويج البنات، مشيرة إلى أساس المنزل تأثر بسبب موجه السيول الأخيرة، وانهارت التعريشة وتشقق بعض الجدران .

وناشدت اميمة عبد الرحيم من مركز أولاد صقر محافظ الشرقية، ووزارة التضامن الاجتماعي، بمساعدتها لإعادة إحلال وتجديد منزلها، لتوفير حياة كريمة لها للتواصل مع الحالة 01014612164

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