اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة..انقطاع المياه عن جسر السويس و19منطقة بالقاهرة 8ساعات الخميس

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..انقطاع المياه عن جسر السويس و19منطقة بالقاهرة 8ساعات الخميس انقطاع المياه - أرشيفية
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الحكومة تخصص 600 مليون جنيه لبدء تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة، ووزيرة الصحة توقع اتفاقية تعاون مع الصين لتصنيع لقاحات كورونا الشهر المقبل

رئيس الوزراء يُتابع مشروعات تبطين الترع والحماية من أخطار السيول .. فيديو

الحكومة تخصص 600 مليون جنيه لبدء تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة

وزيرة الصحة توقع اتفاقية تعاون مع الصين لتصنيع لقاحات كورونا الشهر المقبل

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يتابع مشروعات تبطين الترع أولا بأول

"حماية المستهلك" يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب

وزير الأوقاف يوجه بالالتزام بموضوع خطبة الجمعة ويؤكد: مدتها 10 دقائق فقط

الصحة: 68.5% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

انقطاع المياه عن جسر السويس و19منطقة بالقاهرة 8 ساعات تبدأ 9 صباح الخميس

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بالدرجات والرطوبة تسجل 80% والعظمى بالقاهرة 35 درجة

مطار القاهرة يستقبل 23 رحلة دولية على متنها 2821 راكبا

مصر للطيران تسير اليوم 30 رحلة دولية تقل 2500 راكب إلى وجهات مختلفة

"القومية للأنفاق" تعلن فوز شركة فرنسية بتوريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا

الكهرباء: التقديم على العدادات الكودية لا يعنى التوقف عن سداد "الممارسة"

السياحة والأثار تستعد لنقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة فى موكب مهيب

 


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