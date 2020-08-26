«المصرية اللبنانية» تبحث الاستفادة من الصندوق السيادى فى زيادة الاستثمارات

كتب هانى الحوتى

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ندوة بعنوان:«صندوق مصر السيادي.. اكتشاف الفرص» الثلاثاء 8 سبتمبر المقبل، ويشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأكد الدكتور نجاد شعراوي أمين الصندوق بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الدولة المصرية سعت إلى تأسيس الصندوق السيادي المصري عام 2018 بهدف جذب وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة للعمل علي زيادة قيمتها وفعاليتها الاقتصادية من أجل تحقيق مزيد من تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الوطني في التنمية.

وأضاف "شعراوي"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الجمعية المصرية اللبنانية للعمل علي زيادة التبادل والتكامل والتواصل بين منظمات الأعمال وأجهزة الدولة المختلفة في كل ما يخدم الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بجانب تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين بالدور الهام والوطني الذي يقوم به صندوق مصر السيادي لتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح أن محاور اللقاء ستركز على أهم الفرص الاستثمارية والدور الذي يساهم به الصندوق السيادي في الترويج للأصول المصرية وجذب الاستثمارات الخارجية، والتعريف بالسياسة الاستثمارية للصندوق والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحالفات المحلية والأجنبية والقيمة المضافة لصندوق مصر السيادي في تشجيع الاستثمار المباشر ورؤوس الأموال الأجنبية.