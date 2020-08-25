اليوم السابع
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"FDA"قد تمنح الموافقة الطارئة للقاح استرازينيكا لفيروس كورونا فى أكتوبر

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:49 م
"FDA"قد تمنح الموافقة الطارئة للقاح استرازينيكا لفيروس كورونا فى أكتوبر لقاح استرازينيكا قد يتم الموافقة عليه فى اكتوبر
كتبت أمل علام

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قال أندرو بولارد مدير مجموعة أكسفورد للقاحات اليوم الثلاثاء، إن لقاح فيروس كورونا "كوفيد -19"، التجريبى الذى طورته جامعة أكسفورد بالشراكة مع أسترازينيكا، قد يطرح على المنظمين هذا العام، إذا تمكن العلماء من جمع بيانات كافية، وذلك وفقا لصحيفة  فاينانشيال تايمز.

وأضاف، من الممكن أنه إذا زاد عدد الحالات بسرعة فى التجارب السريرية، فيمكننا الحصول على هذه البيانات قبل المنظمين هذا العام، وبعد ذلك ستكون هناك عملية يمرون بها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات.

أظهر لقاح أكسفورد وعدًا مبكرًا فى أول تجربة بشرية عندما أنتج استجابة مناعية، مما يؤكد مكانته كواحد من المرشحين الرئيسيين في السباق لإنتاج لقاح ضد مرض أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.

وقالت الصحيفة، تصدرت التجربة عناوين الصحف في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن إدارة ترامب تفكر في تتبع اللقاح بسرعة لاستخدامه في الولايات المتحدة قبل انتخابات 3 نوفمبر.

وأضافت فاينانشيال تايمز، إن أحد الخيارات التى يجري استكشافها هو قيام هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)، بمنح "تصريح استخدام طارئ" في أكتوبر للقاح المحتمل لفيروس كورونا.

أضاف بولارد: "إن عملية الحصول على الموافقة للاستخدام فى حالات الطوارئ راسخة، لكنها لا تزال تنطوى على إجراء بيانات دقيقة، وإثبات أنها تعمل بالفعل".


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