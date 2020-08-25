CNN: بومبيو يخالف التقاليد الدبلوماسية ويلقى كلمة فى مؤتمر الحزب الجمهورى

كتبت رباب فتحى

كشفت شبكة "سى إن إن" إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو سيتحدث فى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في تصريحات مسجلة مسبقًا من القدس المحتلة هذا الأسبوع ، منتهكًا بذلك تقليدًا قديمًا يقضي بأن يتجنب كبير الدبلوماسيين في البلاد السياسات الحزبية.

وقالت الشبكة الأمريكية إن خطاب بومبيو يأتي بعد شهر من إرساله برقية إلى موظفي وزارة الخارجية ذكر فيها أن "المعينين الرئاسيين والسياسيين والوظائف التنفيذية SES (الخدمة التنفيذية العليا) يخضعون لقيود كبيرة على نشاطهم السياسي ؛ لا يجوز لهم الانخراط في أي نشاط سياسي حزبي بالتنسيق مع حملة حزبية أو حزب سياسي أو مجموعة سياسية حزبية ، حتى في وقت شخصي وخارج مكان العمل الفيدرالي ".

واعتبرت "سى إن إن" أن قرار بومبيو بإلقاء كلمة فى المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى في صورة ملاحظات مسجلة مسبقًا من القدس المحتلة يخالف تقاليد يتبعها وزراء الخارجية بعدم التدخل فى فعاليات حوبية ويتناقض مع بروتوكول طويل الأمد بعدم مناقشة السياسة الداخلية أثناء وجودهم خارج البلاد، الأمر الذى أثار التدقيق والازدراء من قبل الدبلوماسيين.

ودافع متحدث باسم وزارة الخارجية ومصدر آخر مطلع على الوضع عن هذه الخطوة بالقول إن بومبيو سيلقي بهذه التصريحات بصفته الشخصية يوم الثلاثاء وأنه لن يتم استخدام أموال دافعي الضرائب.

في رسالة بالبريد الإلكتروني تم إرسالها في فبراير ، أخبر نائب وزير الخارجية ستيفن بيجون الموظفين في فبراير أنه "سيجلس على هامش العملية السياسية هذا العام" وحثهم على مراجعة التوجيهات المتعلقة بالأنشطة السياسية للتأكد من أنها "فوق اللوم ، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها CNN.