8 ملايين طن غاز مسال صادرات الدول العربية لشمال شرق آسيا الربع الثانى 2020

كتبت - مروة الغول

بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسال حوالى 8 ملايين طن إلى أسواق شمال شرق آسيا لتساهم بما نسبته 18.3٪من إجمالى وارادت تلك الأسواق خلال الربع الثانى من عام 2020 مقارنة بمساهمة بلغت نحو21.7٪ خلال الربع السابق و 12.8خلال الربع المماثل من العام الماضى وذلك وفقا لتقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط.

وبلغت صادرات أستراليا إلى أسواق شمال شرق أسيا خلال الربع الثانى من عام 2020 حوالى 16.8مليون طن، لتأتى فى المرتبة الأولى بنسبة 38.3من إجمالى واردات اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايون خلال الفترة نفسها، تليها قطر بنسبة13.3٪ ثم ماليزيا بنسبة9.9٪.

وفيما بتعلق بصافى عائد الشحنات الفورية لمصدرى الغاز الطبيعى المسال ذكر التقرير، أن العائد المحقق لعدد من الدول المصدرة للغاز الطبيعى المسال فى أسواق شمال شرق أسيا فى نهاية الربع الثانى من عام 2020، فقد تراجع إلى مستويات متدنية حيث تأتى روسيا فى المرتبة الأولى محققة صافى عائد بلغ 1.90دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية تليها إندونيسيا بصافى عائد 1.79دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ثم ماليزيا بصافى عائد 1.74دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وأستراليا بصافى عائد 1.73دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وبلغ صافى العائد لقطر 1.55دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وللجزائر 1.11دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.