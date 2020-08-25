7 نصائح لتحسين المناعة الطبيعية عند الأطفال

كتبت إيناس البنا

يساعد الجسم السليم ، الذي يتمتع بمناعة فطرية طبيعية جيدة ، على تقليل فرص الإصابة بمرض من مسببات الأمراض مثل الفيروسات والبكتيريا وما إلى ذلك من حولنا. أيضا من الضروري أن يكون لديك مناعة طبيعية قوية لمنع الجسم من الإصابة بالأمراض المعدية، لذا فإن تناول الكثير من الخضار والحبوب الكاملة والفواكه تحتوى على عناصر وفيتامينات ومضادات الأكسدة يساعد على محاربة الجسم الجراثيم.



ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، يعد النظام الغذائي المتوازن المكون من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن والماء ضروريًا لدرء العديد من الأمراض والمضاعفات الصحية. نصائح لتحسين المناعة لدى الأطفال 1. غسل اليدين: غسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون ، يساعد على القضاء على الجراثيم التي يمكن أن تصل بسهولة إلى الفم بسبب عادة لمس الوجه على فترات، يجب تعليم الطفل الطريقة الصحيحة لغسل اليدين في سن مبكرة بحيث تصبح ممارسة منتظمة في وقت لاحق في الحياة. 2. اشرب الكثير من الماء: غسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون ، يساعد على القضاء على الجراثيم التي يمكن أن تصل بسهولة إلى الفم بسبب عادة لمس الوجه على فترات، يجب تعليم الطفل الطريقة الصحيحة لغسل اليدين في سن مبكرة بحيث تصبح ممارسة منتظمة في وقت لاحق في الحياة. من الضروري الحفاظ على رطوبة الجسم للحصول على جسم صحي، لذا يعد شرب 8 أكواب من الماء يوميًا أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على لياقتك والحفاظ على وظيفة كل نظام في الجسم، ويحمل الماء العناصر الغذائية إلى خلايانا ويطرد البكتيريا من أجسامنا ويمنع الإمساك.



3. احصل على قسط كافٍ من النوم: من 8 إلى 9 ساعات من النوم غير المتقطع ضروري لعمل الجسم والعقل بشكل صحيح وبالتالي للتمتع بصحة جيدة، ومن الضروري الحفاظ على "نظافة النوم" وتجنب وقت النوم قبل النوم بساعتين على الأقل. من 8 إلى 9 ساعات من النوم غير المتقطع ضروري لعمل الجسم والعقل بشكل صحيح وبالتالي للتمتع بصحة جيدة، ومن الضروري الحفاظ على "نظافة النوم" وتجنب وقت النوم قبل النوم بساعتين على الأقل.



4. الحفاظ على نظافة الفم: يعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا ، خاصة قبل النوم ، جزءًا مهمًا في الحفاظ على صحة الفم، فتجويف الفم هو مركز الكائنات الحية التي تتكاثر ويمكن أن تسبب تسوس والتهاب اللوزتين وأمراض أخرى في تجويف الفم.



5.احصل على التطعيم كاملاً: اللقاح متاح للعديد من الأمراض المعدية، ويُنصح بتطعيم الطفل ضد جميع الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات لتنمية مناعته ضد هذه الأمراض. اللقاح متاح للعديد من الأمراض المعدية، ويُنصح بتطعيم الطفل ضد جميع الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات لتنمية مناعته ضد هذه الأمراض.



6.السيطرة على الوزن: يجب أن يكون للطفل تأثير مناسب لعمره، كل من الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية أو يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية (المعدية) وكذلك غير المعدية (غير المعدية).