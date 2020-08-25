7 لقاحات لفيروس كورونا فى المرحلة الثالثة من التجارب.. تعرف عليها

كتبت هند عادل

أثارت جائحة الفيروس التاجي الجديد كورونا جهودًا بحثية عالمية غير مسبوقة لإيجاد لقاح آمن وفعال ضد الفيروس ويأمل الباحثون وخبراء الصحة العامة أن يكون واحدًا أو أكثر من لقاحات فيروس كورونا التجريبية جاهزة بحلول نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل.

بينما يتم تطوير ما يقرب من 200 لقاح لكورونا انتقل الآن سبعة مرشحين على الأقل إلى المرحلة الثالثة من التجارب البشرية، وهي المرحلة الأخيرة من الاختبار لإثبات ما إذا كان اللقاح آمنًا وفعالًا ضد الفيروس قبل الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء، وفقا لتقرير لصحيفة time noe news.

سبعة لقاحات لـ COVID-19 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية



هناك سبعة لقاحات تجريبية ضد فيروس كورونا في المرحلة النهائية من الاختبار ، من بينها أربعة مرشحين من الصين، لقاح أكسفورد / أسترا زينيكا ، لقاح مودرنا ،لقاح فايزر الأمريكية، لقاح سينوفاك الصينية، لقاح CanSino Biologics الصينية، و China National Biotec Group (CNBG). اثنان من المرشحين من CNBG ، وهي وحدة تابعة لمجموعة الأدوية الصينية الوطنية العملاقة للأدوية المملوكة للدولة ، ولقاح سينوفارم .

وقالت الصين إنها تقدم لقاحات تجريبية لفيروس كورونا للفئات عالية الخطورة مثل العاملين في المجال الطبي منذ يوليو في إطار برنامج "الاستخدام الطارئ" ، على الرغم من أن الدولة لم تكشف عن اسم المنتج.

اختبار ثلاثة لقاحات لـ COVID-19 في الهند



في الهند ، هناك ثلاثة لقاحات تجريبية لـ COVID-19 بما في ذلك اثنان مرشحان تم تطويرهما محليًا COVAXIN من ICMR-Bharat Biotech و ZyCov-D من Zydus Cadila ، في مراحل مختلفة من الاختبارات السريرية وقد كشف وزير الصحة الهندي الدكتور هارش فاردان أن الهند قد تحصل على لقاح كورونا بحلول نهاية عام 2020 ، إذا سارت الأمور على ما يرام.

يعمل العلماء والباحثون الصحيون بسرعة فائقة باستخدام منصات متعددة لإنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا، و الهدف من اللقاح هو إطلاق استجابة يمكن أن تحمي بأمان من العدوى أو عبء المرض ، ولكن الخطوات المتبعة في تطوير لقاح آمن وفعال يمكن أن تكون مختلفة لكل إصابة، على سبيل المثال ، حدد الباحثون في كلية بايلور للطب ومستشفى تكساس للأطفال بعض النقاط الحرجة التي يجب الانتباه إليها عند تصميم وتطوير لقاحات لـ COVID-19 وأشار الباحثون إلى أن مناهج تطوير اللقاح تحتاج إلى فهم كيفية استجابة الجهاز المناعي بشكل طبيعي لقاح معين.