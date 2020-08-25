13 معملا بجامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم لليوم الرابع

كتب ــ محمود راغب

فتحت جامعة عين شمس أبوابها، اليوم الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالى، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الإلكتروني المميزة بالجامعة وكلياتها المختلفة لمساعدتهم في ترتيب الرغبات، وأكدت جامعة عين شمس، أن الجامعة حرصت على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وحرص قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة على الاستعداد لاستقبال ماراثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020/2021م من خلال عدد 13 معملا في خمس كليات هى: (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

وأكدت جامعة عين شمس، أن هذه المعامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لإتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg، وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب ......إلخ) التي يصدر بها بيان صحفي من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اعتمدت انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الأول الحاصلين على الثانوية العامة ، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت 22 أغسطس ولمدة 5 أيام وتنتهى يوم 26 أغسطس لتسجيل رغبات الطلاب .

وقررت وزارة التعليم العالي، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.