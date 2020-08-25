اليوم السابع
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100% نسبة ما تم تدويره من كمية المخلفات الزراعية لمحافظة الإسكندرية عام 2018

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:14 ص
100% نسبة ما تم تدويره من كمية المخلفات الزراعية لمحافظة الإسكندرية عام 2018 الاحصاء
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العـامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاءات البيئة (الجزء الثالث: المخلفات والكوارث) عام 2018.
 
 
ومن أهم مؤشراتها بلغت النسبة لكمية المخلفـات الزراعية التى تم تدويرها لمحافظة الإسكندرية 100% عام 2018.
 
 
وبلغت نسبة القش 38.2% من إجمالي المخلفات الزراعية على مستوى المحافظات عام 2017/2018.
 
 
وبلغت التكلفة الاقتصادية للحوادث الناتجة عن سقوط أبراج الكهرباء  نتيجة العواصف الترابية 40 مليون جنية عام 2017/2018 وذلك على مستوى شركات التوزيع والشركة المصرية لنقل الكهرباء بالجمهورية.
 
 

جهاز الإحصاء

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المخلفات الزراعية

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