اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:57 م
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10 معلومات عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق والأردن.. تعرف عليها

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:57 م
10 معلومات عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق والأردن.. تعرف عليها أموال - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تمتاز العلاقات المصرية العراقية، والمصرية الأردنية بمتانة قوية، ولا سيما أن العلاقات السياسية راسخة، وتسعى الحكومات الثلاثة لزيادة مستوى الاستثمارات المباشرة، وكذلك زيادة التبادل التجارى المشترك.. وفى هذا التقرير نتعرف بالأرقام على تفاصيل العلاقات الاقتصادية.

1- بلغ حجم الاستثمارات العراقية فى مصر نحو 490 مليون دولار من خلال 3329 شركة.

2- يأتى العراق في المركز 25 بين الدول المستثمرة فى مصر. 

3- ارتفع التبادل التجارى من 800 مليون دولار عام 2015 إلى 1.650 مليار دولار خلال عام 2018.

4- ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، لتبلغ 858.3 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 52.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

5- الصادرات المصرية زادت إلى السوق الأردني خلال 11 شهرا لتبلغ 742.1 مليون دولار بنسبة زيادة 61%.

6- واردات مصر من السوق الأردني ارتفعت خلال 11 شهرا من العام الماضي بنحو 14% لتسجل 118 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

7- الاستثمارات الأردنية في مصر تبلغ نحو 1.7 مليار دولار من خلال 1945 شركة. 

8- الاستثمارات المصرية في الأردن تزيد على مليار دولار من خلال 499 شركة.

9- احتلت الأردن المركز الـ23 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر.

10- تشترك مصر والأردن فى اتفاقيتين للتجارة الحرة وهما أغادير والجافتا، والتى يصل حجم تداولها إلى 1.185 مليار دولار سنويا.


التبادل التجارى العربى

الاقتصاد المصرى

استثمارات الاردن

استثمارات العراق

الاستثمار

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