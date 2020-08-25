ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر تدعو الشباب للاشتراك في البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات ..فيديو

كتب : حسام الشقويرى

دعت الدكتورة ياسمين الكاشف امين عام مجلس أمناء جامعة مصر جميع الشباب المصرى الذى يمتلك طموح المبادرة بالاشتراك في البرنامج الرئاسي لتاهيل القيادات ، لانه سيتفيد سواء التحق بالكادر الوظيفى الخاص به او كخبرة في حياته المستقبلية وأضافت في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" أن البرامج الموجودة بالأكاديمية متنوعة وتغير الفكر وتخرج شبابا قادرا على الابتكار وهذا ما نحتاجه في القيادات التعليمية بالإضافة الى مهارات حل الأزمات ، ونصيحتى للشباب ان يجتهد ويعمل كثيرا على تطوير مهاراته ومن سيحصل على فرصة التدريب عليه الاستمرار في الترقى وصقل مهاراته .

وانطلقت اليوم اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمشاركة 179 مرشحا من إجمالى 868 مرشحا، خلال الفترة من السبت 22 أغسطس إلى الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتضم لجان المقابلات عددا من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية والدكتورة ياسمين الكاشف الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد الشناوى عضو مجلس أمناء الاكاديمية، الدكتور احمد زايد عضو مجلس أمناء الاكاديمية ، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دكتور محمد صالح رئيس قسم المحاسبة بأكاديمية السادات، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور ايهاب أبو العيش نائب وزير المالية.

جدير بالذكر، أن البرنامج الرئاسى، لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية، من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية، والفهم النقدى، وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال فى مسيرة التنمية بالدولة، حيث يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.