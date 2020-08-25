ولى عهد البحرين يؤكد دعم المملكة لمصر خلال اتصال هاتفى برئيس الوزراء

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكد ولى عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة موقف المملكة الداعم لمصر ومبادراتها لتحقيق الأمن والاستقرار، جاء ذلك خلال تلقيه اتصالاً هاتفيًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصرى، تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس عبد الفتاح السيسي بحسب وكالة البحرين.

وقد أكد ولي العهد البحرينى ما تتمتع به العلاقات البحرينية المصرية من تميز على كل المستويات، منوهًا بأهمية تعزيز التعاون المشترك لخلق مزيدٍ من الفرص التي تعود على البلدين والشعبين الشقيقين بالنماء والازدهار.

كما تم خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد ولى العهد البحرينى، على موقف مملكة البحرين الداعم لمبادرات جمهورية مصر العربية الشقيقة الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، معربًا عن خالص تمنياته لجمهورية مصر العربية وشعبها بمزيدٍ من التقدم والنماء.

وقد أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عن شكره وتقديره لولي العهد البحرينى، على ما يبديه من اهتمام بتنمية العلاقات البحرينية المصرية والدفع بها نحو أفق أوسع، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.