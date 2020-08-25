اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 148 إصابة و8 وفيات بفيروس كورونا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:49 ص
ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 148 إصابة و8 وفيات بفيروس كورونا فيروس كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت ولاية فيكتوريا، ثانى أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، اليوم الثلاثاء، وفاة ثمانية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و148 إصابة جديدة، وكانت الولاية قد سجلت أمس 15 وفاة بسبب الفيروس و116 إصابة وهو أقل معدل زيادة يومية للإصابات فى سبعة أسابيع.
 
وأجبرت الزيادة فى عدد الإصابات بفيكتوريا، السلطات على تشديد القيود على حركة السكان، كما أمرت بإغلاق أجزاء كبرى من اقتصاد الولاية لكن الولاية الواقعة جنوب شرق أستراليا تشهد تباطؤا فى الإصابات الجديدة خلال الأيام الأخيرة.
 

استراليا

ولايه فيكتوريا

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة