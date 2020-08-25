ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 148 إصابة و8 وفيات بفيروس كورونا

رويترز

أعلنت ولاية فيكتوريا، ثانى أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، اليوم الثلاثاء، وفاة ثمانية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و148 إصابة جديدة، وكانت الولاية قد سجلت أمس 15 وفاة بسبب الفيروس و116 إصابة وهو أقل معدل زيادة يومية للإصابات فى سبعة أسابيع.

وأجبرت الزيادة فى عدد الإصابات بفيكتوريا، السلطات على تشديد القيود على حركة السكان، كما أمرت بإغلاق أجزاء كبرى من اقتصاد الولاية لكن الولاية الواقعة جنوب شرق أستراليا تشهد تباطؤا فى الإصابات الجديدة خلال الأيام الأخيرة.