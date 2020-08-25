وكيل تعليم الفيوم يتفقد اختبار القدرات لطلاب الصف الأول الثانوي الفني

الفيوم رباب الجالي

تابع محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم اختبار القدرات لطلاب الصف الأول الثانوي الفني بمدرسة التعليم والتدريب المزدوج والفصول الملحقة ، والمنعقد بمدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية للبنات بغرب الفيوم، بحضور سوسن مصطفى مدير إدارة التعليم المزدوج بالفيوم، ورؤساء أقسام الكهرباء العلمى والعملى بمدرسة التعليم المزدوج والشركات المشاركة في تدريب طلاب التعليم المزدوج، وفريق عمل الوحدة الإقليمية و حنان محمد كمال مسئول المهن التجارية بالتعليم المزودج.

يتضمن الاختبار للقبول بالتعليم المزدوج بالفيوم (كشف طبي – اختبار قدرات ورقي - مقابلة شخصية مع رؤساء الأقسام ، وشركاء التعليم والتدريب المزدوج). وبلغ عدد الطلاب المتقدمين إلكتروني للاختبار بقسم تركيبات كهربية بالتعليم المزدوج 286 طالب

