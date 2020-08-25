وفاة رئيس مركز وثائق الثورة الإسلامية في إيران بسبب كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

توفى روح الله حسينيان النائب الإيرانى السابق في مجلس الشورى الاسلامي ورئيس مركز وثائق الثورة الإسلامية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 10" المتفشى فى عموم إيران بحسب صحيفة همشهري الإيرانية.

وقالت مواقع الكترونية للمعارضة الإيرانية، أن حسينيان البالغ من العمر 65 عاما، كان أحد الوجوه الأمنية المثيرة للجدل فى إيران والمقربة من التيار المحافظ.

وتولى حسينيان رئاسة مركز وثائق الثورة الاسلامية منذ عام 1995 وايضا كان نائبا في الدورتين الثامنة والتاسعة من مجلس الشورى الاسلامي، وكان رئيس تكتل داعم لحكومة الرئيس السابق المتشدد أحمدى نجاد، وكان من مؤسسى "جبهة الصمود" البرلمانية المتشددة.

وكانت أعلنت السلطات الصحية فى إيران، الثلاثاء، تسجيل 125 حالة وفاة و2213 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما تخطت حصيلة الإصابات بالفيروس فى إيران أكثر من 360 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 20 ألف حالة، وكذلك رصد أكثر من 311 ألف حالة شفاء.