اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الروسية الجديدة.. صور

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:02 م
وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الروسية الجديدة.. صور وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الروسية الجديدة
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الفريق كامل الوزير- وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالى 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر والتى كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.
 
وأكد وزير النقل أنه بوصول هذه العربات الجديدة( 13 عربة)  إلى ميناء الإسكندرية فقد وصل إجمالي ماوصل حتى الآن الى مصر إلى 46 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية  كما ستصل الاسبوع القادم 22 عربة جديدة أخرى  على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35عربة شهريا  وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد. 
 
وأضاف الوزير  أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية) .
 
ولفت إلى أنه سيتم دخول  العربات الجديدة  التي تصل تباعا الى جدول التشغيل اليومي  بالسكة الحديد  ليرى المواطن شهريا دخول 3 قطارات جديدة   بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو  ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وإحداث نقلة نوعية هائلة في مستوى اسطول العربات بالسكة الحديد .
6c6e4d21-cb98-418e-8832-1930be4d3786
 

 

19ae300b-d64e-4f30-a122-67880db7654f
 

 

27ca82c9-924d-469a-8700-7a0805e66035
 

 

923bbe3e-3e0b-4b4a-91cb-78f482b2a8ac
 

04486251-995e-45b3-9ca8-ba73c348fe19
 

 

b2640a9f-6776-4844-8bfd-3f746baa0348
 

 

dde3ca6d-83ef-4054-a5ff-b4329f9773e6
 

 

e0ebc5c9-af28-4df3-a150-d8d89cbdeaf0
 

 

e2bac939-8863-49f3-bb86-fdd2f0b5e3ed
 

 

 


السكة الحديد

القطارات الروسية

القطارات

وزير النقل

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كامل الوزير يكشف عن خطة لنقل جزء من خطوط السكة الحديد لشبرا الخيمة لتخفيف التكدس

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:38 م

وزير النقل يزف بشرى للصعايدة: نفكر بتخفيض تذكرة المترو للمستخدمين لمحطة بشتيل

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:19 م

مصر جميلة.. المحافظات تواصل تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية.. التنمية المحلية: نسعى لتلبية احتياجات المواطنين.. وتؤكد: رصف ورفع كفاءة الشوارع لتسهيل النقل.. وإنشاء كبارى خلال 6 سنوات بتكلفة 32 مليار جنيه.. صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:00 م

صور.. البرلمان يوافق على عدم تجديد رخصة تسيير مركبات النقل إلا بعد سداد الضريبة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة