وزير خارجية بريطانيا يلتقى محمود عباس فى مستهل زيارته للأراضى المحتلة.. صور

ريهام عبد الله

التقى دومينيك راب، وزير الخارجية البريطانى، بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك فى مستهل زيارته للأراضى المحتلة، وشدد على ضرورة تجديد التعاون والحوار بين الفلسطينيين وإسرائيل باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم لكلا الشعبين.

ونشر الحساب الرسمى لسفارة بريطانيا فى القدس صورا من اللقاء وعلق عليها :"بدأ وزير خارجية بريطانيا زيارته الرسمية الأولى إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.. تحدث الوزير عن ضرورة تجديد التعاون والحوار بين الفلسطينيين وإسرائيل باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم لكلا الشعبين".



السفارة البريطانية فى القدس



دومينيك راب ومحمود عباس



وزير خارجية بريطانيا مع محمود عباس

وفى سياق متصل، قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، إن تعليق إسرائيل ضم أراض خطوة ضرورية لتعزيز السلام بالشرق الأوسط ، مضيفا أنه سيستغل زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة للضغط من أجل استئناف الحوار.

وأوضح وزير خارجية بريطانيا، الرحلة ستشمل اجتماعات مع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو والرئيس الفلسطيني عباس، مضيفا إنه سيؤكد ضرورة استئناف الحوار الإسرائيلي الفلسطيني والتعاون الأوسع بشأن التنمية والتجارة ومكافحة فيروس كورونا، موضحا إنه سيدعو الفلسطينيين إلى استئناف التعاون مع إسرائيل والدخول في مفاوضات مباشرة.