وزير خارجية اليمن يتهم الحوثى بخداع الرأى العام بزعمه مواجهة داعش والقاعدة

كتب محمد عبد العظيم

أكد وزير خارجية اليمنى محمد الحضرمى، ان أكاذيب الحوثي عن مواجهة داعش والقاعدة خداع للرأي العام، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان وزير الخارجية اليمني قد شدد على أهمية الالتزام بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو وبحثا خلاله الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وخطورة وضع خزان النفط "صافر" قبالة سواحل الحديدة.

وأكد الحضرمي حرص الحكومة على الوصول لتسوية سياسية شاملة ومستدامة وفقا للمرجعيات وعلى دعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق ذلك، مشددا على أهمية الالتزام التام بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وحذر الحضرمي من استمرار تلاعب ميليشيا الحوثي بملف خزان صافر العائم وطرح الشروط التعجيزية أمام الأمم المتحدة، ودعا الحضرمي إلى استمرار ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوضع حل نهائي لهذه القضية الملحة.