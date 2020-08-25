اليوم السابع
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وزير خارجية إيطاليا يصف الشراكة الاقتصادية مع الصين بـ "الأولوية"

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 03:36 م
وزير خارجية إيطاليا يصف الشراكة الاقتصادية مع الصين بـ "الأولوية" وزير خارجية ايطاليا لويجى دى مايو
كتبت فاطمة شوقى

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أنه أجرى لقاء مثمرا للغاية مع نظيره الصيني وانج يي، الذي يزور إيطاليا اليوم الثلاثاء ضمن جولة أوروبية، وأشار دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما، مع وزير الخارجية الصيني، الى أنه تمت مناقشة القضايا الرئيسية، بدءاً بكيفية إعادة إطلاق شراكتنا الاستراتيجية من وجهة نظر اقتصادية وصناعية والتي تعتبر "أولوية" بالنسبة لإيطاليا.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: "لقد تحدثنا أيضا عن هونج كونج وعن البحر المتوسط ​​الموسع”.

وقالت وكالة "آكى" الإيطالية إن عضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية وانج يي يزور روما اليوم الثلاثاء، وتاتي زيارة رئيس الدبلوماسية الصينية إلى إيطاليا ضمن جولة أوروبية، هي الأولى له بعد تفشي وباء كوفيد-19، تستمر اسبوعا وتشمل ألمانيا وفرنسا والنرويج وهولندا.

واجتمع وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو مع نظيره الصيني عصر الثلاثاء  في (فيلا ماداما.) بروما.

وقد عقد الوزيران اجتماعا افتراضيا في 30 يوليو الماضي، وتضمنت أجندة الاجتماع: إعادة اطلاق الشراكة الاقتصادية وتصدير المنتجات الزراعية، التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعاون بين روما وبكين للتوصل الى لقاح، التحول الرقمي، فضلا عن الاوضاع في هونغ كونغ والحفاظ على نظام الحكم الذاتي في المستعمرة البريطانية السابقة.

وتتزامن زيارة المسئول الصيني إلى أوروبا مع حالة توتر متصاعدة بين واشطن وبكين.

 


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وزير خارجية ايطاليا

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