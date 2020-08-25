وزير النقل السابق لـ"تلفزيون اليوم السابع": مصر تدار بخطط مدروسة لا تتغير برحيل الوزراء

أكد الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل السابق، أن إدارة الدولة المصرية تغيرت تماما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا الدولة حاليا لا يتم إدارتها برؤية ذاتية من وزير أومحافظ، مصر تدارالان بخطط مدروسة ، مشيرا الى أنه عندما كان وزيرا للنقل استكمل ما قام به وزراء سابقون تولوا المسؤلية في ظروف صعبة عقب ثورة يناير ، لافتا الى أن مرفق السكك الحديد على سبيل المثال كان متدهور، وهى الفترة التي جاء فيها المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق، وكل الوزراء يكملون ما بناه السابقون، والحقيقة كامل الوزير ، وزير النقل الحالى يسير بمعدلات ممتازة ، ومصر سترى تطور كبير في مرفق السكك الحديد".

وقال "عرفات" خلال لقائه بتلفزيون اليوم السابع ، في التغطية الموسعة مع الزميل محمد السيسى:" ملف النقل الجماعى في يد وزارة النقل في 2008، وتم العمل فيه على استحياء، فالخط الثالث لمترو الانفاق بدأ العمل فيه في 2007 ولكن أول مرحلة منه تم افتتاحها في 2012، لكن في ظل وجود الإرادة السياسية تم افتتاح 14 محطة مؤخراً، ووزارة النقل في الفترة الحالية تشهد تطور كبير، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل يقوم بجهد رائع".

وأضاف عرفات ، في نهاية 2024 سيرى المواطن نتائج التطور الكبير في شبكات مترو الأنفاق، قائلاً:" المواطن الذى يعيش في امبابة سيصل إلى مطار القاهرة في 50 دقيقة فقط بالمترو، ومن يعيش في حى الزمالك سيصل إلى جامعة القاهرة وعين شمس في دقائق"، موضحاً أن مشروعات النقل الجماعى ليست في القاهرة فقط، خاصة أن محافظة الإسكندرية بها العديد من مشروعات النقل الجماعى الضخمة، محور المحمودية ، ترام الرمل، وزارة النقل تعمل على مشروع مترو أبو قير.

ورداً على ما يثار فى الشارع حول أن أى تطوير في مترو الانفاق يتبعه زيادة في سعر التذكرة، قال هشام عرفات:" مرفق مترو الانفاق ليس ملك الحكومة، هذا ملك للشعب المصرى ويجب أن يعلم المواطنين أن هذا المترو يكلف ميزانية الدولة أموال طائلة، ولك أن تعرف أن الكيلو متر الواحد في مشروع المترو يكلف الدولة مليار و800 مليون جنيه بدون سعر القطارات ، الدولة لا تطالب المواطنين بدفع التكلفة الاستثمارية للمشروع، الدولة تتكفل بالتكلفة الاستثمارية، الباقى هو تكليف التشغيل والصيانة وتطوير مرفق مترو ، حتى تتسلمه الأجيال المقبلة وهو في نفس مستوى التشغيل الأول".