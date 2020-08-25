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وزير النقل السابق لـ"تلفزيون اليوم السابع": الرئيس حريص على تحسين حياة المصريين

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:55 م
وزير النقل السابق لـ"تلفزيون اليوم السابع": الرئيس حريص على تحسين حياة المصريين الدكتور هشام عرفات خلال لقائه بتلفزيون اليوم السابع

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أكد الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل السابق، أن مشروعات النقل التي تم تنفيذها في السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسى ، ساهمت في سهولة حركة النقل، مشددا على أن مصر تشهد فترة مهمة حاليا بوجود إرداة سياسية وشعبية تساهم في تحسين معيشة المواطن المصرى.

وقال "عرفات" خلال لقائه بتلفزيون اليوم السابع ، في التغطية الموسعة مع الزميل محمد السيسى:"  في عام 2002 صدرت دراسة تحمل اسم "كريتس" أوصت بإنشاء شبكة طرق سريعة في القاهرة الكبرى، ومنها الدائرى الاقليمى وشبكات النقل الجماعى كمترو الانفاق الخط الثالث والرابع ولكن لم يتم تنفيذها، نحن في الوقت الحالى لدينا إرادة سياسية وشعبية لتحسين حياة المواطنين، وهو ما ظهر في المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها ومازال يجرى المزيد من المشروعات الكبر في مجالات الطرق، وهناك دراسة أخرى في 2010 من مؤسسة الجايكا  توقعوا الوصول أن يصل وقت الرحلة داخل القاهرة إلى ساعتين إذا لم يتم عمل محاور جديدة للطرق داخل القاهرة بسبب الزيادة السكانية".

وشدد وزير النقل السابق، مصر لم تشهد مشروعات في الفترة من 2011 حتى نهاية 2013،  الأن هناك دولة تقوم بتنفيذ المشروعات الضخمة لخدمة المواطنين، مضيفاً:" الرئيس السيسى حين يتم عرض أي مشروع عليه لخدمة المواطنين وكانت الدراسات الخاصة به جاهزة كان يتم البدء فيها على الفور لتحسين الخدمات المقدمة للموتطنين، وإذا تم عرض مشروع ينقصه الدراسة، كان يطلب الرئيس السيسى، استكمال الدرسات للبدء العاجل في المشروعات للتيسر على المواطنين.

وأضاف عرفات:" كل المشروعات التي قامت بها الدولة والهيئة الهندسية في محاور الطرق هي عمل غير مسبوق وسيظهر نتائجه في أواخر العام الحالي في سهولة حركة المواطنين، الهدف ليس مجرد نقل المواطنين ولكن سهولة حركة المواطنين بمعدل أمان مرتفع".


هشام عرفات

وزير النقل السابق

تليفزيون اليوم السابع

الطرق

الكبارى

الأنفاق

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