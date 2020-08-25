وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان اليوم - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ477 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.