وزير الصحة الروسى: اللقاح ضد فيروس كورونا جاهز لإجراء الاختبار الثالث

كتب محمد عبد العظيم

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو أن مركز "جمالي" قدم وثائق لإجراء تجارب ما بعد التسجيل للقاح ضد فيروس كورونا، حيث إن الفيروس حاليا جاهز لإجراء الاختبار الثالث.

وقال وزير الصحة فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، إن مركز "جمالي" يعمل الآن على إطلاق السلسلة الصناعية للقاح الجديد ومراقبة الجودة.