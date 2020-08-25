وزير الصحة الروسى: اللقاح ضد فيروس كورونا جاهز لإجراء الاختبار الثالث

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو أن مركز "جمالي" قدم وثائق لإجراء تجارب ما بعد التسجيل للقاح ضد فيروس كورونا، حيث إن الفيروس حاليا جاهز لإجراء الاختبار الثالث.
وقال وزير الصحة فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، إن مركز "جمالي" يعمل الآن على إطلاق السلسلة الصناعية للقاح الجديد ومراقبة الجودة.
وذكر رئيس صندوق الاستثمار الروسي، كيريل ديميترييف، فى وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من عقار لقاح فيروس كورونا.
بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، إن تصدير اللقاح إلى الخارج يمكن أن يبدأ فى فصل الربيع، وذلك وفق "روسيا اليوم".
وسجلت وزارة الصحة فى الحادى عشر من الشهر الجاري أول لقاح فى العالم ضد فيروس كورونا، وأكد الخبراء أنه خلال التجارب السريرية، أن اللقاح الذي تمت تجربته على متطوعين، طور الأجسام المضادة، دون أن يتسبب في أي مضاعفات خطيرة.
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