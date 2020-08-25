اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يكشف: لدينا اكتفاء ذاتى من الثروة السمكية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:16 م
وزير الزراعة يكشف: لدينا اكتفاء ذاتى من الثروة السمكية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الثروة السمكية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى لتحقيق توازن واستقرار الأسعار، موضحاً أن المشروع القومى للبتلو تم إعادة إحيائه، وهناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا المشروع.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن المشروع القومى للبتلو يمول صغار المربين والمزارعين، حيث تم تمويل أكثر من 10 آلاف مستفيد بأكثر من 118 ألف رأس بتمويل 1.8 مليار جنيه، لافتاً إلى أن المشروع يشغل المواطنين وصغار الفلاحين والشباب ويحقق توازنا ويقلل الفجوة ويحصل على تمويل بفائدة 5%، كما يتم تقديم  الخدمات البيطرية.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من المزارع تحاول الوزارة رفع كفاءتها بالتعاون مع القطاع الخاص، مضيفا أنه يجرى الاهتمام بمراكز تجميع الألبان لتحسين مستواها.


وزير الزراعه

الثروه السمكيه

الالبان

الاسماك

الانتاج الحيوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة يدعو نظيره السودانى لزيارة مصر وبحث المشروعات المشتركة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:08 م

وزارة الزراعة تعلن فتح حديقتى الأورمان والأسماك للجمهور مع تطبيق الإجراءات

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:48 م

روشتة وزارة الزراعة لطرق الرى والتسميد ومكافحة محصول التين

السبت، 22 أغسطس 2020 03:00 ص

نائب وزير الزراعة يكلف 3 جهات بمتابعة ميدانية للمستفيدين من "البتلو"

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 11:13 ص

إزاى تستفيد من قرض وزارة الزراعة لمشروع "البتلو" بفائدة 5%.. إنفوجراف

السبت، 15 أغسطس 2020 10:07 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة