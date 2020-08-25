اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الإيرانى لروسيا اليوم: طهران بحاجة إلى صواريخ لردع واشنطن

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:26 م
وزير الدفاع الإيرانى لروسيا اليوم: طهران بحاجة إلى صواريخ لردع واشنطن الجيش الإيرانى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمى، أن طهران بحاجة إلى الصواريخ لردع الولايات المتحدة وإسرائيل، متابعا: لقد كررت الولايات المتحدة باستمرار في السنوات الأخيرة، السيناريو العسكري المحتمل ضد إيران، مما يعد ذلك انتهاكا لجميع الأعراف والاتفاقيات الدولية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشار وزير الدفاع الإيرانى إلى أنه فى ظل هذه الظروف يجب أن نكون مستعدين للرد على أى عدوان محتمل، مشيرا إلى أن طهران واجهت فى السنوات الأخيرة مثل هذه الأعمال مرارا وتكرارا وردت عليها على الفور.

 

ولفت وزير الدفاع الإيرانى إلى الطائرة المسيرة الأمريكية التى أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية بعد اختراقها المجال الجوى الإيرانى فى مضيق هرمز العام الماضى، وبالهجوم الإرهابى فى الأهواز عام 2018، الذي ردت عليه طهران بضربة على مواقع إرهابيين فى سوريا، فضلا عن الهجوم الصاروخى على القاعدة الأمريكية فى العراق (عين الأسد) بعد العملية الأمريكية الغادرة التى قتل فيها الفريق الشهيد قاسم سليمانى.

 

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أن الصواريخ مطلوبة فقط لردع الولايات المتحدة ولن نستخدم إمكاناتنا الصاروخية لأي غرض آخر"، موضحا أن الأولوية لدى إيران هو لتطوير أنظمة الدفاع الجوي محليا بسبب الصعوبات التي واجهتها لنقل منظومة "إس 300" الروسية، بفعل العقوبات الدولية.

 

وتابع وزير الدفاع الإيرانى: نحن لم نجلس مكتوفى الأيدى عند الحاجة لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة، لقد قمنا بتوسيع العمل البحثى، وعلى سبيل المثال فى مجال الدفاع الجوى، وبعد فرض العقوبات علينا ظهرت عقبات أمام نقل أنظمة "إس 300" إلى البلاد، لذا أعطينا الأولوية لتطوير أنظمة الدفاع الجوي المحلية، موضحا أن إيران لديها أنظمة دفاع جوى موثوق بها على جميع المستويات، ووصلت إلى مراحل جيدة جدا.


ايران

الجيش الايرانى

أمريكا

صواريخ

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مجلس الأمن: خلافات داخل المجلس بشأن تفعيل "سناب باك" ضد إيران

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:16 م

وفاة رئيس مركز وثائق الثورة الإسلامية في إيران بسبب كورونا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:07 م

كورونا حول العالم.. تسجيل أكثر من 16 مليون حالة شفاء.. إيران تسجل 125 حالة وفاة و2213 إصابة جديدة.. سلطنة عمان تسجل 143 إصابة و5 حالات وفاة.. و613 إصابة جديدة و477 حالة شفاء بالكويت.. و1114 إصابة بالسعودية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:17 م

بريطانية تواجه المجهول في سجون طهران بسبب صفقة قديمة بين شاه إيران ولندن

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 03:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة