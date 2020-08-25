وزير الدفاع الإيرانى لروسيا اليوم: طهران بحاجة إلى صواريخ لردع واشنطن

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمى، أن طهران بحاجة إلى الصواريخ لردع الولايات المتحدة وإسرائيل، متابعا: لقد كررت الولايات المتحدة باستمرار في السنوات الأخيرة، السيناريو العسكري المحتمل ضد إيران، مما يعد ذلك انتهاكا لجميع الأعراف والاتفاقيات الدولية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشار وزير الدفاع الإيرانى إلى أنه فى ظل هذه الظروف يجب أن نكون مستعدين للرد على أى عدوان محتمل، مشيرا إلى أن طهران واجهت فى السنوات الأخيرة مثل هذه الأعمال مرارا وتكرارا وردت عليها على الفور.

ولفت وزير الدفاع الإيرانى إلى الطائرة المسيرة الأمريكية التى أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية بعد اختراقها المجال الجوى الإيرانى فى مضيق هرمز العام الماضى، وبالهجوم الإرهابى فى الأهواز عام 2018، الذي ردت عليه طهران بضربة على مواقع إرهابيين فى سوريا، فضلا عن الهجوم الصاروخى على القاعدة الأمريكية فى العراق (عين الأسد) بعد العملية الأمريكية الغادرة التى قتل فيها الفريق الشهيد قاسم سليمانى.

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أن الصواريخ مطلوبة فقط لردع الولايات المتحدة ولن نستخدم إمكاناتنا الصاروخية لأي غرض آخر"، موضحا أن الأولوية لدى إيران هو لتطوير أنظمة الدفاع الجوي محليا بسبب الصعوبات التي واجهتها لنقل منظومة "إس 300" الروسية، بفعل العقوبات الدولية.

وتابع وزير الدفاع الإيرانى: نحن لم نجلس مكتوفى الأيدى عند الحاجة لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة، لقد قمنا بتوسيع العمل البحثى، وعلى سبيل المثال فى مجال الدفاع الجوى، وبعد فرض العقوبات علينا ظهرت عقبات أمام نقل أنظمة "إس 300" إلى البلاد، لذا أعطينا الأولوية لتطوير أنظمة الدفاع الجوي المحلية، موضحا أن إيران لديها أنظمة دفاع جوى موثوق بها على جميع المستويات، ووصلت إلى مراحل جيدة جدا.