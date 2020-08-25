وزير الخارجية الباكستانى يطالب طالبان بإطلاق الحوار مع الحكومة الأفغانية

كتب أحمد عرفة

طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، حركة "طالبان" في أفغانستان إلى إطلاق الحوار مع الحكومة الأفغانية لإنهاء النزاع المستمر.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية الباكستاني في أعقاب لقائه مع وفد "طالبان" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة الملا عبد الغني برادر، اليوم الثلاثاء، إن باكستان ترغب في أن ترى انطلاق الحوار الأفغاني - الأفغاني قريبا لضمان السلام والاستقرار فى المنطقة.

ولفت وزير الخارجية الباكستاني إلى أنه بحث مع وفد طالبان الصعوبات المتعلقة بعملية السلام وحلولها الممكنة، وحضر الاجتماع أيضا رئيس الاستخبارات الباكستانية، الجنرال فايز حميد.