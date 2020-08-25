وأوضح أن تلك الميليشيات الحوثية أطلقت سراح عدد من العناصر الإرهابية من سجن الأمن السياسي بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء، بينهم عدد من قيادات القاعدة بناء على تفاهمات سابقة، حيث أنها أفرجت في 13 نوفمبر 2018 عن 20 عنصرا، بينهم 16 من عناصر القاعدة، و4 من داعش.

ولفت الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي سيطرت فى الآونة الأخيرة على بعض المواقع في البيضاء، وهي مناطق خارج سيطرة الحكومة الشرعية ومجاورة للحوثي، ومعروفة بنشاط التنظيمات الإرهابية فيها، وذلك بناء على تفاهمات مسبقة، حيث نفذت العناصر الإرهابية سلسلة انسحابات قبل وصول الميليشيات واندلاع أي مواجهات في المنطقة، كما شارك داعش ميليشيات الحوثي في فرض حصار على مناطق عدة في البيضاء.

يذكر أن تنظيم القاعدة استغل خلال السنوات الماضية سيطرة ميليشيات الحوثي على بعض المناطق في اليمن، وانتشار الفوضى، لتعزيز وجوده في البلاد.

