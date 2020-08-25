اليوم السابع
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وزير الأوقاف يبحث مع أمين "الجامعات الإسلامية" الاستعداد لمؤتمر الرابطة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 03:01 م
وزير الأوقاف يبحث مع أمين "الجامعات الإسلامية" الاستعداد لمؤتمر الرابطة وزير الأوقاف خلال لقاء الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية
كتب على عبد الرحمن

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أجرى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، زيارة للدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، بمقر الرابطة؛ لمناقشة التحضير للمؤتمر العالمى بعنوان: "دور الجامعات فى خدمة المجتمع وترسيخ القيم"، الذى كان مقررا له الانعقاد بتاريخ 11 إبريل، وتم التأجيل بسبب جائحة كورونا، والمقرر عقده فى الإسكندرية بمشاركة رابطة الجامعات الإسلامية، ورابطة العالم الإسلامي، ووزارة الأوقاف، يومى 5-6 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تكون الكلمة الافتتاحية للشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور مصطفى الفقى –رئيس مكتبة الإسكندرية،، والدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، وبمشاركة عالمية للعديد من الجامعات التى تتمتع بمظلة رابطة الجامعات الإسلامية، وهذه دعوة للجامعات للمشاركة.

من ناحية أخرى قالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، إن مشاركة المرأة فى العمل الدعوى والقيادى بالوزارة مشاركة هامة وجادة وفعالة ومتميزة حيث بلغ إجمالى عدد الواعظات والمحفظات بوزارة الأوقاف (1398) ما بين واعظة ومحفظة، إيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية دور المرأة فى العمل الدعوى بجميع أنواعه، وإعمالاً لتجديد الخطاب الدينى .

وأوضحت الوزارة أن إجمالى عدد الواعظات ( 287 ) واعظة ما بين معينة ومتطوعة، فيما يبلغ إجمالى عدد المحفظات المتطوعات ( 1111 ) محفظة متطوعة .

وقالت الوزارة إن الشروط الواجب توافرها فى الواعظة، أهما أن تكون حاصلة على مؤهل أزهرى، أو مؤهل عالٍ ومن خريجات مراكز الثقافة الإسلامية المعتمدة من وزارة الأوقا ، وأن تجتاز الاختبارات التى تجريها الوزارة لهذا الشأن .

أما مجالات عمل الواعظات ، فهى إلقاء الدروس الدينية للسيدات بالمساجد الكبرى التى بها مصلى سيدات، والرد على تساؤلات السيدات واستفساراتهن فى شئون أحكام الشريعة الإسلامية، ونشر الوعى الدينى بين رواد المسجد من النساء، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهن ، المشاركة فى أنشطة المجلس القومى للمرأة، ومرافقة بعثات الحج لتوعية السيدات بالمناسك ، والرد على استفساراتهن فى كل ما يتصل بشئون الحج .


وزير الأوقاف

رابطة الجامعات الإسلامية

محمد مختار جمعة

الأوقاف

أسامة العبد

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