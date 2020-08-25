وزير الأوقاف: "الأمل فى الحياة" عنوان خطبة الجمعة المقبلة

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن خطبة الجمعة القادمة عنوانها الأمل فى الحياة، موضحًا انه تم فتح المساجد للصلاة، ولكن الخطر لم ينتهِ.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب مراعاة المسافات والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وباء كورونا، مضيفا أنه لا حرج من أداء صلاة الجمعة فى المنزل.



وتابع أن الوزارة بدأت فى حملة نظافة فى المساجد استعدادا لفتحها للمصلين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بفتح مساجد غير محددة للصلاة، مؤكدا أنه يجب عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق فقط، مع الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وهو الأمل فى الحياة.

وأوضح أنه تم تفويض مديرى المديريات لاختيار خطيب الجمعة والمساجد مع الالتزام بالضوابط والإجراءات، وسيجرى التعامل بالقانون مع المخالفين لمنع الصعود للمنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف.

وأشار إلى أن الأوقاف حققت أعلى عائد سنوى استثمارى فى تاريخها منذ إنشائها، مضيفا أن مليار ونصف المليار جنيه صافى إيرادات وزارة الأوقاف، لأول مرة لا تعتمد الأوقاف على أى موارد خارجية وتكتفى بمواردها الذاتية، وتخصيص 100 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم فى العام الماضى والحالى، مشددا على أن أموال الأوقف تتوجه لما خصص لها، حيث تم إنشاء 10 مدارس من أموال الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التعليم.