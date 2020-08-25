وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض ديارنا بالإسكندرية اليوم

تفتتح نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، معرض ديارنا للأسر المنتجة بمحافظة الإسكندرية والذى يقام على مساحة 450 متر فى الشاطبى – الأزاريطة فى ارض كوته بجوار مكتبة الاسكندرية.

ويشارك فى المعرض 6 محافظات هى القاهرة ودمياط والإسكندرية وشمال سيناء والمنوفية وسوهاج بعدد40 عارضاً وبمنتجات متنوعة من المفروشات والخزف والكليم والخيامية والجلود والاكسسوار واعمال الرسم على الخشب، وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب بالإضافة الى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة .

ومن المقرر ان يستمر المعرض حتى 5 سبتمبر 2020 كما يفتح ابوابه استقبال الجمهور اعتباراً من الساعة 12 ظهراً حتى 12 مساءً وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمراعاة وجود تباعد اجتماعى داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها 4 أمتار، كما يتم السماح بدخول ٣٠% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري.

ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدى على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعى أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح .