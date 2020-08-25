وزارة البيئة توضح حقيقة زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية

كتبت آية دعبس

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عدم زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية ومحميات سيناء والبحر الأحمر، حيث إن وزارة البيئة لم تغير قيمة رسوم التخييم بالمحميات منذ سنوات، والقيم المعمول بها صادر بها قرار من السلطة المختصة منذ عام 2017 وهى 50 جنيها للفرد المصرى فقط لا غير.



جاء ذلك رداً على ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية بالأمس من أخبار غير صحيحة حول قيام وزارة البيئة بمضاعفة قيمة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية ومحميات سيناء والبحر الأحمر.



وأكدت فؤاد أن ما تم نشره حول زيادة رسوم التخييم وتداوله ببعض المواقع غير صحيح ويخالف الحقيقة، خاصة فيما تم نشره حول قيام الوزارة بفرض رسوم على أعمال البحث العلمى داخل المحميات، حيث إن أعمال البحث العلمي التي تقوم بها المراكز البحثية المتخصصة يتم دخولها دون مقابل بناء على الطلبات التى تقدم من تلك الجهات للوزارة، مشددة على أن الوزارة تقوم بتقديم الدعم المادى لتلك الجهات من خلال برتوكولات تعاون أو الدعم اللوجيستى خلال إجراء تلك الدراسات.



كما أوضحت فؤاد أن ما تم نشره من تصريحات من قبل الشركات السياحية حول أنها تقوم بتنظيم برامج بحثية أو علمية داخل المحميات، فهي ليست صحيحة لعدم اختصاصها بممارسة هذا النشاط.



وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على دعم الوزارة لقطاع السياحة بقيمة 50% لمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، والتي يعمل بها عدد كبير من الشركات السياحية، وذلك تشجيعا للسياحة البيئية، أما المحميات المركزية، فبالرغم من قرار مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في فبراير الماضي بزيادة رسوم دخول المحميات الطبيعية فى المنطقة المركزية بقدر بسيط فى إطار الحفاظ على الموارد الطبيعية، ولكن وزيرة البيئة قررت تأجيل تنفيذ هذا القرار نظرا للظروف الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد التى تمر بها البلاد ودعما لقطاع السياحة والمواطنين.



ونوهت وزيرة البيئة أن ما تم عرضه من الشركات السياحية على الوزارة هو إقامة فعاليات وهى أنشطة تجارية مسموح بها، ولم تقر الوزارة زيادة فى رسومها، ووجهت فؤاد لجهاز شئون البيئة باتخاذ إجراءات جديدة في هذا الصدد ومنها ان تتقدم الشركات السياحية بطلباتها لإقامة الأنشطة والفعاليات لقطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة وسوف يتم دراسة الطلبات المقدمة من كل شركة على حدى، ويتم الرد عليها خلال أسبوع وألا يزيد عدد المجموعات الممارسة للنشاط عن 45 فرد تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كما وجهت بعرض الطلبات على اللجنة الفنية العليا المنوط بها دراسة القيم الحالية وتقديم تقرير مفصل عنها.

وأضافت ياسمين فؤاد أن الوزارة تسعى إلى ضمان استمتاع المواطنين بالمحميات الطبيعية مع الحفاظ على مواردها الطبيعية، مؤكدة ان الوزارة قد اتخذت فى الفترة السابقة عدة إجراءات لتعافى قطاع السياحة ومقدمة كامل تفهمها للأوضاع الحالية التى يمر بها لقطاع السياحة الآن.



لذا تهيب وزارة البيئة بوسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما يتم نشره من معلومات واستعدادها الكامل بالرد على جميع المعنيين في جميع الحالات.