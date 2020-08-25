اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة الاتصالات: تأسيس 337 شركة تكنولوجية خلال الربع الأول

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:00 ص
وزارة الاتصالات: تأسيس 337 شركة تكنولوجية خلال الربع الأول وزارة الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير - مارس 2020 بلغت نحو 337 شركة مقارنة بـ456 شركة تم تأسيسها خلال الفترة من يناير - مارس 2019. 
 
في حين بلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات 178.62 مليون خلال الفترة من يناير - مارس 2020 مقارنة بـ 666.47 مليون جنية خلال الفترة يناير - مارس 2019.
 
كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكد في وقت سابق، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الرغم من جائحة كورونا استطاع أن يحقق خلال العام المالي الماضي معدل نمو بلغ 15.2%. 
 
وفى عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى المصرى 93.4 مليار جنيه مصرى (ما يقرب من 4% من إجمالى الناتج المحلى) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.

وزارة الإتصالات

شركات التكنولوجيا

تأسيس شركات

معدل النمو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة