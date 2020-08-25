وزارة الاتصالات: تأسيس 337 شركة تكنولوجية خلال الربع الأول

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير - مارس 2020 بلغت نحو 337 شركة مقارنة بـ456 شركة تم تأسيسها خلال الفترة من يناير - مارس 2019.

في حين بلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات 178.62 مليون خلال الفترة من يناير - مارس 2020 مقارنة بـ 666.47 مليون جنية خلال الفترة يناير - مارس 2019.

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكد في وقت سابق، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الرغم من جائحة كورونا استطاع أن يحقق خلال العام المالي الماضي معدل نمو بلغ 15.2%.

وفى عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى المصرى 93.4 مليار جنيه مصرى (ما يقرب من 4% من إجمالى الناتج المحلى) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.