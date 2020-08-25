وداعا مقاهى الإنترنت.. تقرير يكشف تراجع الإقبال عليها وتفضيل الإنترنت المنزلى

كتبت هبة السيد

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات َوتكنولوجيا المعلومات بشأن أماكن استخدام الانترنت للأفراد و الأسر المصرية خلال الربع الأول من 2020، حيث بلغت نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الانترنت من المنزل نحو 95% بينما عن طريق الجيران والأصدقاء نحو 53.9% في حين كانت نسبة من يستخدمونه في الجهات التعليمية 25.2% وكانت في المرتبة الأخيرة نسبة الذين يستخدمونه في مقر العمل 13% و مقاهي الانترنت 8.9%.

و شهدت السنوات الماضية زيادة كبيرة في اشتراكات الإنترنت المنزلي ساهمت في إنعاش الإشتراكات في التليفون الأرضي، وذلك بفضل استثمارات ضخمة في البنية التحتية للاتصالات، كما يبقى سعر الإشتراكات الشهرية للإنترنت المنزلي أقل تكلفة من مقاهى الإنترنت و التي تحاسب العميل بالساعة.

كانت وزارة الاتصالات قد كشفت عن وصول إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت 9.52 مليون اشتراك، عدد مشتركي الهاتف الثابت في الحضر 7.39 مليون مشترك و الريف 2.13 مليون مشترك في يناير - مارس 2020.

أما مشتركي الانترنت فائق السرعه 7.53 مليون اشتراك، و مشتركي الانترنت عن طريق الهاتف المحمول 39 مليون مشترك و 3.60 عدد مستخدمي USB Modem ووصل إجمالي السعة الدولية للإنترنت تصل إلى 2.565078 مليار نبضة/ثانية.